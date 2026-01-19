Рубио и Байрамов высоко оценили позитивные изменения в двусторонних отношениях

Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в ходе телефонного разговора высоко оценили позитивные изменения в американо-азербайджанских отношениях.

Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

Стороны также затронули другие меры по укреплению доверия для дальнейшего продвижения мира и процветания в регионе Южного Кавказа.

Рубио высоко оценил поставки азербайджанского топлива Армении, назвав это важным жестом, демонстрирующим неизменную приверженность Азербайджана историческому мирному соглашению между двумя странами, достигнутому при участии президента США Дональда Трампа на саммите в Белом доме 8 августа 2025 года.

Источник: Report