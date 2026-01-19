Зеленский: Россия подготовилась к очередному массированному удару по Украине

Российские войска уже подготовились к новому массированному удару по территории Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"В эти дни нужно быть и дальше очень внимательными. Россия подготовилась к массированному удару, и ожидает момент, чтобы нанести его. Пожалуйста, обращайте внимание на все воздушные тревоги. И в каждой области должна быть готовность максимально оперативно отреагировать и поддержать людей", - подчеркнул он.

Зеленский еще 16 января заявлял о том, что Россия готовится к новым массированным ударам по Украине. По его словам, информацию об этом получила украинская разведка. При этом 18 января глава украинского государства обратился к партнерам и заявил, что Украине нужно больше защиты. Прежде всего это касается новых ракет для систем противовоздушной обороны.

Источник: Report