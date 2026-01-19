Ильхам Алиев награжден «Премией Заида». Мирная стратегия Азербайджана получила новое глобальное признание

Мирные инициативы и мирная повестка Президента Ильхама Алиева получают все большее признание на международной арене - глава Азербайджанского государства удостоен престижной «Премии Заида за человеческое братство» 2026 года.

Премия влиятельного Фонда шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) присуждается Президенту Ильхаму Алиеву за парафирование «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», положившего конец длившемуся десятилетиями конфликту и гуманитарным страданиям на Кавказе, сообщается на официальном сайте Фонда.

Лауреаты «Премии Заида за человеческое братство» 2026 года были избраны независимым международным жюри, состоящим из известных личностей и специалистов в сфере диалога и сосуществования.

Член жюри «Премии Заида за человеческое братство» и генеральный секретарь Премии Мохаммед Абдулсалам сказал: «В этом году комитет «Премии Заида за человеческое братство» выбрал исторический мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Этот договор олицетворяет миссию и цели премии в области продвижения и развития культуры диалога и сосуществования. Он считается важной вехой в продвижении глобального мира и крупным дипломатическим достижением».

Награды будут вручены на торжественной церемонии в Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля этого года.

Стоит отметить, что «Премия Заида за человеческое братство», учрежденная в 2019 году, ежегодно вручается организациям и выдающимся личностям за значительный вклад в укрепление мира, взаимопонимания и солидарности между народами, а также за продвижение прогресса человечества. Эта награда призвана поддерживать и продвигать ценности гуманизма, терпимости и межкультурного диалога.

Сегодня, когда международное сообщество ищет эффективные пути разрешения затяжных конфликтов, одной из самых сложных и ответственных миссий для лидера государства, завоевавшего военную победу и восстановившего справедливость и международное право, становится обеспечение долговременного и прочного мира, способное закрепить историческое достижение и создать основу для стабильного развития всего региона.

Инициативы Президента Азербайджана по налаживанию конструктивного диалога и укреплению сотрудничества в регионе демонстрируют гармоничное сочетание политической воли, стратегической дальновидности, гуманизма и дипломатического мастерства. Такой подход превращает региональные шаги в пример эффективного мирного взаимодействия для мирового сообщества.

Опыт Азербайджана продемонстрировал, что международное право нередко оказывается бессильным перед затяжными конфликтами без сильной государственной стратегии и политической воли. Стратегия и тактика 44-дневной Отечественной войны, неуклонное следование принципам гуманизма, создали новые стандарты в мировой военной истории. Великая Победа в Отечественной войне, антитеррористическая операция 2023 года и последующие региональные процессы ярко продемонстрировали – одержав Победу в войне, Азербайджан уверенно выигрывает и мир. Решительная и принципиальная политика Президента Ильхама Алиева, направленная на нейтрализацию реваншистских поползновений и предотвращение нового конфликта в регионе, была закреплена историческими Вашингтонскими договоренностями августа 2025 года. Этот подход стал олицетворением того, как военные достижения могут трансформироваться в устойчивый политический мир, превращая абсолютную победу страны в образец эффективного разрешения сложных конфликтов. Азербайджан не только освободил свои земли от многолетней оккупации, он создал совершенно новую геополитическую реальность в регионе, заложив основу долгосрочного мира.

Присуждение Президенту Ильхаму Алиеву «Премии Заида за человеческое братство» отражает признание мирной повестки Баку на глобальной арене. Это международное признание ведущей роли Азербайджана в процессе миростроительства как на региональном, так и на глобальном уровне. Мировое сообщество видит в Азербайджане успешный пример того, как продуманная политика, ювелирная дипломатия, стратегическое видение и приверженность миру способны превращать военные достижения в устойчивую стабильность, а новые региональные реалии - в модель успешного глобального сотрудничества.

Возрождение освобожденных земель и реализация госпрограммы «Великое возвращение» - еще один яркий пример того, как военная победа превращается в мирный прогресс, создавая условия для стабильной, безопасной и процветающей жизни как нынешнего, так и будущих поколений.

За всеми этими достижениями стоит принципиальная и последовательная политика Президента Азербайджана. Именно благодаря этой политике Южный Кавказ из зоны конфликта превратился в центр глобальной логистики и энергетики. Именно она открывает новые возможности развития для огромного евразийского пространства. Именно она, как гарант региональной стабильности и безопасности, продолжает уверенно вести нашу страну к стратегическим целям во имя защиты национальных интересов.