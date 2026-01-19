Трагедия, ставшая эпосом героизма. Азербайджан отмечает годовщину «Кровавого января»

Трагедия, навсегда вписанная в историю как символ героизма, мужества и беспримерной самоотверженности нашего народа в борьбе за свободу - сегодня Азербайджан отмечает 36-ю годовщину «Кровавого января».

20 января 1990 года – в эту страшную ночь, когда было учинено одно из тяжелейших преступлений против азербайджанского народа, начался его исторический путь к независимости.

Эта ночь всему миру продемонстрировала преступную сущность советского тоталитарного режима, совершившего страшную расправу над мирным населением, справедливо возмущенным территориальными претензиями, агрессией Армении против Азербайджана, изгнанием сотен тысяч азербайджанцев с родных очагов в Армении, и поднявшимся на борьбу за территориальную целостность Родины. Она доказала, что режим игнорировал все человеческие ценности, чтобы утопить в крови стремление людей к свободе.

Чудовищный террористический акт был совершен по прямому указанию последнего руководителя СССР Михаила Горбачева. За это и другие преступления против народов Советского Союза, за Горбачевым впоследствии прочно закрепилось прозвище «Кровавый».

Поводом для вторжения советских войск в мирный советский город было названо «недопущение армянских погромов», хотя к тому времени множество армян спокойно уехали из Баку. На деле это была заранее спланированная и тщательно разработанная карательная акция, нацеленная на устрашение народа, подавление национально-освободительного движения и спасение имперской коммунистической власти в Азербайджане

Той зимней ночью по приказу советского руководства 65-тысячный военный контингент, в составе которого были солдаты и офицеры армянского происхождения, движимые ненавистью к азербайджанскому народу, без какого-либо предупреждения вошел в город с пяти направлений. Танки и бронетехника давили машины и людей, вооруженные до зубов советские солдаты жестоко расстреливали безоружных людей.

Танки целенаправленно давили любой попадавшийся на пути автотранспорт с людьми внутри. Только один пример, наглядно демонстрирующий всю степень жестокости карательной акции. На Тбилисском проспекте была обстреляна легковая машина. Один из танков развернулся и раздавил ее. Находившемуся в ней мальчику чудом удалось выбраться, ребенок побежал, пытаясь спрятаться в безопасном месте, но через секунду упал, сраженный пулей в спину…

B ходе варварского акта под кодовым названием «Удар», убийцы в военной форме уничтожали даже тела погибших, чтоб скрыть точное число жертв террора. 20 января и в последующие несколько дней в Баку, Нефтчале и Лянкяране были убиты 147 человек, еще 744 получили ранения, свыше 800 человек были арестованы.

Так, граждане советского Азербайджана стали жертвами карательной акции советской армии, которая действовала по прямому приказу руководства советского государства.

Сегодня уже нет никаких сомнений в том, что преступная акция - в нарушение норм международного права, Конституции СССР и Азербайджанской ССР - была тщательно разработана для того, чтобы предотвратить общенациональное движение и сломить волю азербайджанского народа к независимости.

Сразу же после трагических событий общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев пришел в постоянное представительство Азербайджана в Москве и продемонстрировал свою солидарность с родным народом, выразил решительный протест в связи с этой кровавой операцией, заявив, что она противоречит праву, принципам демократии и гуманизма. Великий лидер резко осудил свершившиеся злодеяния, категорически потребовал дать политическую оценку данным событиям и наказать виновных в резне азербайджанского народа.

На специальном заседании Милли Меджлиса Азербайджана в феврале 1994 года события 20 января 1990 года, в ходе которых были жестоко убиты невинные люди, были расценены как военная агрессия и преступление. В результате продолжившихся обсуждений в парламенте в марте 1994 года было принято постановление «О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года».

«Считаю, что произошедшая 19-20 января трагедия является как результатом большой вины политического руководства Советского Союза, лично Горбачева, фактом, исходившим из его диктаторских наклонностей, так и результатом предательства и преступления руководителей Азербайджана против народа», - так говорил о трагедии общенациональный лидер Гейдар Алиев.

Трагедия 20 Января, на основании положений международного права должна быть квалифицирована как преступление против человечности. В результате страшной трагедии были грубо нарушены Всеобщая декларация прав человека ООН, Международный пакт о гражданских и политических правах и другие международно-правовые документы. По сути и масштабу события 20 Января – это одно из самых страшных преступлений ХХ века. Согласно статье 7 Устава Международного уголовного суда, убийство, насильственное исчезновение людей, преследование по политическим, расовым, этническим или половым мотивам, подвергание пыткам, умышленное причинение сильных страданий или нанесение серьезных телесных повреждений, или другие античеловеческие действия, направленные на причинение серьезного ущерба физическому или психическому здоровью, квалифицируются, как преступление против человечности.

…20 Января – одна из самых кровавых трагедий в жизни азербайджанского народа. До сих пор наш народ живет болью и горечью той страшной ночи. Она же стала поворотным этапом на пути борьбы азербайджанского народа за независимость, выражением бесповоротного решения Азербайджана следовать по пути независимости. Эта история, написанная кровью наших шехидов, стала символом освободительной борьбы нашего народа.

Героические сыны и дочери Отчизны, отдав жизни во имя защиты национального достоинства, вписали новую страницу в героическую летопись нашего народа. Их невиданная самоотверженность продемонстрировала всему миру, что ни танки, ни пули не в силах сломить национальный дух нашего народа, его волю, стремление к свободе и независимости.

Характерна оценка, которую дал мужеству шехидов 20 Января, их заслугам перед Отечеством и народом, Президент Ильхам Алиев: «Мы никогда не должны забывать наших шехидов, отдавших жизнь за свободу, независимость, Родину. Считаю, что сегодняшний независимый, могущественный Азербайджан – самое большое достояние нашего народа. Нашим шехидам, людям, отдавшим свою жизнь, принадлежат огромные заслуги в этом деле. И это никогда не должно быть забыто».

Сегодня души всех наших шехидов обрели покой, их кровь была пролита не зря. Славный путь, начавшийся 36 лет назад, вновь подарил нашему народу государственную независимость. А благодаря Великой Победе в Карабахе, восстановлению территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана, сегодня наш народ с неиссякаемой гордостью отмечает годовщину трагедии 20 Января.

Шехидляр хиябаны - святилище нашего народа, священное место всенародной скорби и одновременно символ непоколебимой воли нашего народа. Пройдут века, сменятся поколения, но память о героических сыновьях Родины, ставших шехидами в ту кровавую январскую ночь, всегда будет жить в наших сердцах. 20 Января навсегда останется в истории Азербайджана не только как день всенародной скорби, но и как символ несокрушимой воли, героизма и непоколебимого стремления нашего народа к свободе, независимости и национальному достоинству.