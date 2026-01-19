Бесплатное лечение в обмен на видео: Руководитель центра Qurtuluş раскрыл условия реабилитации Набизаде - Эксклюзив

После того, как стало известно, что известный телеведущий и журналист Насими Набизаде самовольно покинул реабилитационный центр Qurtuluş, в медиапространстве начала распространяться противоречивая информация.

Сотрудники центра утверждали, что журналист скрывается в одном из домов поселка Сарай Абшеронского района вместе с братом. По заявлениям представителей учреждения, попытки забрать Набизаде для продолжения лечения не увенчались успехом, так как им никто не открыл дверь.

Вскоре после этого поступили сообщения об аресте брата заслуженного журналиста - Эльнура Набизаде. В ходе следственных мероприятий было установлено, что лица, находящиеся под следствием, получали наркотические средства именно от него.

На фоне общественного резонанса по поручению Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в центре Qurtuluş был проведен мониторинг. Его целью стало изучение условий проживания, обращения с подопечными и соблюдения прав лиц, проходящих реабилитацию.

Сотрудники Аппарата проверили общежития, административные зоны и столовую, а также провели конфиденциальные беседы с пациентами.

Особое внимание было уделено наличию информационных стендов с контактами колл-центра «916» омбудсмена и обеспечению возможности для получающих услуги лиц обращаться к омбудсмену.

Были изучены вопросы соблюдения принципов конфиденциальности и уважения к частной жизни лиц, проходящих процесс реабилитации; подчеркнута возможность предания огласке информации о данных лицах исключительно при наличии их добровольного согласия.

Учитывая данный факт и ранее распространенные кадры с участием пациентов центра, включая Насими Набизаде, редакция 1news.az решила выяснить: кто и на каком основании имеет право проводить съемку и тиражировать материалы о лицах, проходящих курс реабилитации?

С соответствующим запросом мы обратились в Аппарат омбудсмена Азербайджанской Республики.

В пресс-службе Аппарата омбудсмена отметили, что в правовой плоскости, то есть, при осуществлении съемки, составляется так называемый устный протокол: лицо подписывает согласие на то, что оно действительно согласно на данную процедуру, и только после этого начинают снимать. Но опять же, если сам человек после этого никуда не обращался и не заявлял о незаконности действий, дав свое устное согласие, то на данном этапе никаких проблем нет.

«Но если он начнет оспаривать это, утверждая, что его сняли незаконно или с нарушениями, и если он заявит о незаконности съемки, тогда у него могут потребовать доказательства или объяснения», - отметили в Аппарате.

В этой связи возникает новый вопрос: давал ли Насими Набизаде разрешение на съемки? Поскольку связаться с самим телеведущим не удалось, редакция обратилась за разъяснениями в реабилитационный центр Qurtuluş.

На наши вопросы ответил руководитель центра Джейхун Салманов.

«Мы должны были просить разрешения у Насими?» - спросил с удивлением руководитель центра.

«Из 90 человек, получающих лечение, 10 человек, проходят бесплатное лечение. За них плачу я. И одним из них является Насими. Я же это не просто так делал. Насими поэтому постоянно выходит в эфир, рассказывает о себе. Учитывая это, какое я должен просить разрешение у Насими? Пусть он просит у меня разрешения», - отметил Джейхун Салманов.

Как сообщил нам руководитель центра, он потратил на лечение Насими Набизаде 10 тысяч.

«Я обеспечивал его всем - на свадьбу, машину, работу потратил, быть может, 30–40 тысяч. И ранее, примерно месяца 4 назад, мы сделали с ним первую съемку. На нашей странице вы можете увидеть, в каком он виде впервые пришел к нам. Он был как живой труп. И с тех пор он в устной форме разрешил нам проводить съемки. Что касается других пациентов, то их анонимность, естественно, строго соблюдается.

Разрешение на съемку дал и Джейхун Аскеров, сын Салатын Аскеровой - он тоже приехал к нам в состоянии «живого трупа»», за его реабилитацию тоже плачу я», - заявил Д.Салманов.

Как сообщил нам руководитель центра, письменных разрешений не было - ни со стороны Н.Набизаде, ни со стороны Д.Аскерова, только устные: «Посмотрите видео на нашей странице: он сидит рядом с Джейхуном, и Джейхун сам говорит, что никто не нарушает наши конституционные права, всё происходит с нашего согласия».

«Кстати, в TikTok есть наши аудиозаписи и видеоролики на эту тему. «С теми, чье лечение я оплачиваю, я договариваюсь так: «Я беру тебя на бесплатное лечение. Даешь разрешение на съемку?». Если «да», то да, если «нет», то нет. Вот и вчера мне звонили, просили взять на лечение пациента из малообеспеченной семьи. Я ответил, что мое условие таково: я буду проводить съемку, чтобы общество видело результат. Тех, кто не согласен на это, мы бесплатно не принимаем»», - подытожил он.

По словам руководителя центра, родственники Насими Набизаде попросили, чтобы его обратно взяли в центр, чтобы он продолжил там свое лечение.

«Я поговорил с ним по телефону и встретился с его соседом, чтобы передать его вещи, которые я ему покупал. Родственники поговорили с ним, чтобы он вернулся к нам. И если он будет согласен по своей доброй воле вернуться к нам, то мы с удовольствием его примем. Мы делаем все возможное, чтобы он вернулся», - подытожил Джейхун Салманов.

Эта тема оказалась настолько многогранной и вызвала такое большое количество вопросов, что мы решили продолжить собственное расследование и обратились к доценту кафедры психиатрии Азербайджанского медицинского университета Аразу Манучери-Лалеи с целью выяснить, в каких случаях наркозависимые по собственной воле возвращаются к лечению, какова вероятность рецидива и существует ли шанс навсегда избавиться от прежних зависимостей.

Комментируя ситуацию, А.Манучери-Лалеи отметил, что не располагает информацией о конкретном реабилитационном центре, однако в целом критически оценивает деятельность большинства подобных учреждений.

«К сожалению, около 90 процентов реабилитационных центров на самом деле никакой реабилитацией не занимаются. Неизвестно, кто ими руководит, на каком основании они работают и кто выдает им разрешения на деятельность, связанную с лечением или реабилитацией. Для меня это большой вопрос», - подчеркнул он.

По словам доцента, во многих центрах отсутствуют профильные специалисты - врачи, психиатры, наркологи, а также психологи и клинические психологи с соответствующим образованием, лицензиями и практической подготовкой. Чем именно занимаются такие учреждения и какие методы применяют, ему, по его признанию, не известно.

Вторым важным аспектом, как отметил Араз Манучери-Лалеи, является правовая сторона вопроса. Он подчеркнул, что ни один реабилитационный центр не имеет права удерживать человека против его воли.

«Это грубое нарушение законодательства. В Уголовном кодексе подобные действия приравниваются к похищению человека. Никто не вправе помещать пациента в центр насильно - это тяжкое преступление», - заявил он.

Говоря о возможности возвращения пациента в реабилитационный центр, доцент отметил, что это исключительно личное решение самого человека. При этом он не исключил вероятность рецидива, подчеркнув, что ни один специалист не может дать стопроцентной гарантии полного и окончательного избавления от зависимости.

По его словам, с правовой точки зрения это относится к сфере частной жизни человека, и он вправе самостоятельно решать, как поступать.

«Хочет - употребляет, хочет - нет. Никто не может устанавливать для него запреты. Однако если человек представляет общественную опасность, опасен для самого себя или окружающих, тогда вступает в силу закон. В таких случаях возможно назначение принудительного лечения, но исключительно по решению суда», - добавил Араз Манучери-Лалеи.

Отметим, что на момент публикации нашего материала появилась информация о том, что в отношении реабилитационного центра Qurtuluş функционирующего в городе Сумгайыт, начато расследование.

Как говорилось в сообщении, в ходе проверки, проведенной прокуратурой города Сумгайыт на основании жалобы, в центре были выявлены правонарушения. По данному факту в прокуратуре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

На момент публикации данной стати также объявился и сам Н.Набизаде. В комментарии Oxu.Az он отметил, что осведомлен о ситуации.

"Да, мне об этом известно. Я слышал, что Сумгайытская городская прокуратура проводила проверку в центре. В то время меня там уже не было. Также слышал, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Однако в настоящее время я не имею никакого отношения к этому центру, поэтому не владею информацией о текущем положении дел", - заявил журналист.

Н.Набизаде также прокомментировал информацию о его якобы побеге из реабилитационного центра.

"О каком побеге идет речь? Меня пригласили туда также для сотрудничества, и я принял это предложение. Я оставался там 4 месяца, но понял, что проект, связанный с работой, не реализуется. Поэтому решил покинуть центр.

В настоящее время я рассматриваю новое предложение и, вероятно, в ближайшее время сделаю заявление о новой работе", - добавил бывший телеведущий.

Таким образом, телеведущий фактически подтвердил условия содержания в учреждении.

