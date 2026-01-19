Число погибших в пожаре в ТЦ Gul Plaza в Карачи возросло до 26

Число погибших в результате пожара в торговом центре Gul Plaza в городе Карачи на юге Пакистана возросло до 26.

Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на спасателей.

По их информации, среди погибших оказался сотрудник пожарной службы. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. Доступ к части помещений в подвале и на первом этаже здания остается заблокированным обломками. Под завалами могут находиться десятки человек.

Вечером 17 января на первом этаже торгового комплекса, расположенного в густонаселенном районе Карачи, произошло возгорание. Пожар удалось потушить только спустя 33 часа. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки.

