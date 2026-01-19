Впервые за два солнечных цикла в окрестностях Земли происходит мощная радиационная буря

Радиационный шторм уровня S4 наблюдается в окрестностях Земли впервые за два солнечных цикла.

Об этом сообщили ученые из Российской АН, передает ТАСС.

"Поток солнечных протонов превысил 10 тыс. единиц! Впервые за два последних солнечных цикла в окрестностях Земли происходит радиационная буря уровня S4!" - говорится в сообщении.

Уровень опасности от потоков энергичных протонов солнечных вспышек измеряется по шкале из пяти показателей, где S5 - "экстремально", а S1 - "слабо".

Ученые уточнили, что уровень S5 существует только теоретически, и за современную историю наблюдений не достигался ни разу.

"Рекордными в истории на данный момент считаются достигнутые еще в прошлом веке значения около 40 тысяч единиц", - отмечается в сообщении.

Источник: ТАСС