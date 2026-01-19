 Молдова выйдет из СНГ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Молдова выйдет из СНГ

First News Media21:39 - Сегодня
Молдова выйдет из СНГ

Молдова начала процедуру денонсации ключевых соглашений с СНГ, которые позволят ей выйти из состава организации.

Об этом заявил в эфире "Радио Молдова" вице-премьер, глава МИД республики Михай Попшой.

"Молдова начала процедуру денонсации трех ключевых соглашений, которые лежат в основе ее членства в Содружестве Независимых Государств, - Устава СНГ, Соглашения о создании СНГ и соответствующего приложения. После их официальной отмены наша страна юридически перестанет быть членом СНГ, хотя де-факто участие в организации было приостановлено еще раньше. Эти документы будут направлены в парламент для окончательного утверждения", - сказал вице-премьер.

Источник: ТАСС

Поделиться:
526

Актуально

Мнение

Ильхам Алиев награжден «Премией Заида». Мирная стратегия Азербайджана получила ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой компании DP World

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором ВОЗ

Экономика

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

В мире

Bloomberg: Трамп намерен подписать устав «Совета мира» в Давосе 22 января.

Молдова выйдет из СНГ

Умер основатель дома моды Valentino

Нетаньяху исключил военное присутствие Турции и Катара в секторе Газа

Выбор редактора

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Новости для вас

Из Ирана вывели $1,5 млрд - среди отправителей сын Хаменеи

Макрон с покрасневшим глазом заявил о необходимости бояться Франции

В США 11-летний мальчик убил отца из-за игровой приставки

Трамп поблагодарил власти Ирана за отмену всех запланированных казней

Последние новости

Рубио и Байрамов высоко оценили позитивные изменения в двусторонних отношениях

Сегодня, 22:32

Bloomberg: Трамп намерен подписать устав «Совета мира» в Давосе 22 января.

Сегодня, 22:20

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с главой компании DP World

Сегодня, 22:07

Ильхам Алиев награжден «Премией Заида». Мирная стратегия Азербайджана получила новое глобальное признание

Сегодня, 21:42

Молдова выйдет из СНГ

Сегодня, 21:39

Умер основатель дома моды Valentino

Сегодня, 21:35

Нетаньяху исключил военное присутствие Турции и Катара в секторе Газа

Сегодня, 21:25

Президент Болгарии объявил об отставке

Сегодня, 21:19

Эрдоган: «Мы внимательно отслеживаем сценарий, который пытаются реализовать в Иране «через улицу»

Сегодня, 21:15

Трамп: Европе следует сосредоточить свое внимание на украинском конфликте, а не на Гренландии

Сегодня, 20:59

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с генеральным директором ВОЗ

Сегодня, 20:42

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе со старшим вице-президентом компании Vestas Wind Systems - ФОТО

Сегодня, 20:40

Джейхун Байрамов поговорил по телефону с Марко Рубио

Сегодня, 20:36

Роналду выиграл суд против ФК «Ювентус»

Сегодня, 20:31

Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км

Сегодня, 20:07

В связи с ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения

Сегодня, 19:47

Мерц: Американские потребители ощущают действие пошлин

Сегодня, 19:35

Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем бразильской компании BTG Pactual - ФОТО

Сегодня, 19:18

Первый транскаспийский грузовой поезд отправился из Китая в Баку

Сегодня, 19:10

В Турции не собираются отменять систему «все включено»

Сегодня, 19:05
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43