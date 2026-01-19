МИД Азербайджана распространил заявление в связи с годовщиной трагедии 20 Января

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с 36-й годовщиной трагедии 20 Января.

В документе говорится:

"20 января 1990 года занимает одно из самых трагических, в то же время достойных и почетных страниц в современной истории Азербайджанской Республики.

36 лет назад в результате безжалостной агрессии, осуществленной со стороны советской армии против мирного населения в городе Баку и других регионах

Азербайджана, было убито 150 гражданских лиц, 744 человека получили тяжелые ранения и 4 человека пропали без вести.

Трагедия 20 Января была попыткой подавить легитимные стремления азербайджанского народа к свободе, национальному достоинству и суверенитету.

Однако этот акт насилия не смог сломить волю Азербайджанского народа. Напротив, он еще больше укрепил решимость нашего народа восстановить независимость, бороться против массовых депортаций и политики оккупации со стороны Армении, а также в полной мере реализовать свои суверенные права. Самоотверженность шехидов 20 Января сыграла основополагающую роль в восстановлении независимости Азербайджанской Республики в 1991 году".

Источник: Report