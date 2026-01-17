Обнародована дата проведения XIII Глобального Бакинского форума

XIII Глобальный Бакинский форум пройдет 12-14 марта 2026 года. Об этом сообщили в Центр Низами Гянджеви.

Согласно информации, в нем примут участие более 400 иностранных гостей.

Отмечается, что в Центре было организовано итоговое координационное совещание по предстоящему XIII Глобальному Бакинскому форуму. На заседании были обсуждены ключевые вопросы, связанные с организацией форума, а также рассмотрены подготовительные работы, направленные на проведение мероприятия на высоком уровне.