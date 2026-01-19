МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью десятков людей при пожаре в торговом центре в Карачи.
Об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.
"Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, который привел к гибели и ранениям невинных людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, братскому народу и правительству Пакистана", - говорится в публикации.
Источник: Report
We are deeply saddened by the tragic fire at a shopping mall in Karachi, #Pakistan, which resulted in the loss of innocent lives and injuries.
We extend our heartfelt condolences to the families of the victims and to the brotherly people and Government of Pakistan.
We wish a… — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) January 19, 2026