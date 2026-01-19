 МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану | 1news.az | Новости
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

First News Media23:28 - 19 / 01 / 2026
МИД Азербайджана выразил соболезнования Пакистану

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования Пакистану в связи с гибелью десятков людей при пожаре в торговом центре в Карачи.

Об этом говорится в публикации на странице ведомства в соцсети X.

"Мы глубоко опечалены трагическим пожаром в торговом центре в Карачи, который привел к гибели и ранениям невинных людей. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, братскому народу и правительству Пакистана", - говорится в публикации.

Источник: Report

