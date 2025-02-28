В Германии неизвестные похитили более 100 бочонков пива

Неизвестные похитили более 100 бочонков пива, которые были предназначены для ежегодно проводимого во многих регионах Германии карнавала, сообщила в пятницу полиция расположенного на западе страны города Хильден.

«В Хильдене пока еще неизвестные преступники в ночь на четверг… похитили более 100 бочонков пива. Полиция начала соответствующее расследование», - говорится в пресс-релизе правоохранителей.

Неизвестные воры взломали два припаркованных в центре города авторефрижератора, где хранились заготовленные для карнавальных празднеств бочонки пива объемом от 10 до 50 литров. Полиция оценивает нанесенный материальный ущерб в 20 тысяч евро.

Правоохранители пока не установили, каким образом воры смогли увезти столько пива с места преступления. Предполагается, что для этого им понадобились один или два автофургона или даже грузовик.

Источник: РИА Новости