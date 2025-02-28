В Баку пропал сын известного издателя. Полиция ведет поиски - ФОТО

В Баку пропал без вести сын известного издателя и прозаика Мушфига Хана Физули Фарзиев.

Об этом написал в соцсетях отец мальчика.

По его словам, в 16:15 Физули был на станции метро "Автовокзал".

"О том, куда он направился после, нам не ивестно. Телефона у него при себе нет. Прошу всех, кто его видел, сообщить нам. Контактные номера: (050) 243-14-53, (055) 716-63-73", - написал М.Хан.

В своб очередь начальник пресс-службы МВД полковник-лейтенант полиции Эльшад Гаджиев сообщил, что по факту пропажи подростка начат розыск. Сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению его местонахождения.