В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек отравились дымом - ВИДЕО

В результате взрыва, произошедшего во время розжига праздничного костра в Сумгайыте, 11 человек, в том числе девять детей, отравились дымом.

Об этом говорится в совместном заявлении Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи и Сумгайытского медцентра.

Согласно информации, привлеченные на место происшествия бригады скорой помощи доставили пострадавших в профильные больницы. Каждому из них была оказана необходимая медпомощь, после чего семеро были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Состояние остающихся в стационаре четырех пациентов оценивается как стабильное, уточнили медики.

Ранее МЧС сообщало о 10 пострадавших.

23:10

В Сумгайыте на пересечении 7, 8 и 12-го кварталов произошёл взрыв во время разжигания костра по случаю праздника Новруз.

Как сообщает 1news.az, информация об инциденте поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной оценке, взрыв произошёл в момент, когда граждане пытались разжечь костёр с использованием бензина.

В результате инцидента пострадали 10 человек, в том числе 8 детей.

Сотрудниками МЧС на месте были приняты необходимые меры безопасности, в том числе предотвращено распространение огня.

По факту происшествия проводится расследование.