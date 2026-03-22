 В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек отравились дымом - ВИДЕО | 1news.az | Новости
В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек отравились дымом - ВИДЕО

First News Media00:15 - Сегодня
В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек отравились дымом - ВИДЕО

В результате взрыва, произошедшего во время розжига праздничного костра в Сумгайыте, 11 человек, в том числе девять детей, отравились дымом.

Об этом говорится в совместном заявлении Республиканского центра скорой и неотложной медицинской помощи и Сумгайытского медцентра.

Согласно информации, привлеченные на место происшествия бригады скорой помощи доставили пострадавших в профильные больницы. Каждому из них была оказана необходимая медпомощь, после чего семеро были отпущены домой на амбулаторное лечение.

Состояние остающихся в стационаре четырех пациентов оценивается как стабильное, уточнили медики.

Ранее МЧС сообщало о 10 пострадавших.

23:10

В Сумгайыте на пересечении 7, 8 и 12-го кварталов произошёл взрыв во время разжигания костра по случаю праздника Новруз.

Как сообщает 1news.az, информация об инциденте поступила на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

По предварительной оценке, взрыв произошёл в момент, когда граждане пытались разжечь костёр с использованием бензина.

В результате инцидента пострадали 10 человек, в том числе 8 детей.

Сотрудниками МЧС на месте были приняты необходимые меры безопасности, в том числе предотвращено распространение огня.

По факту происшествия проводится расследование.

Общество

Завтра в Баку воздух прогреется до 16 градусов

Общество

В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек ...

Общество

В Баку с 23 по 30 марта будут проводиться ремонтные работы на ряде автодорог - СПИСОК

В мире

Токаев: Встреча на высшем уровне лидеров ОТГ состоится в мае в Туркестане

Общество

МЧС призвало граждан соблюдать пожарную безопасность при разведении костров

В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек отравились дымом - ВИДЕО

С начала войны Иран выпустил 850 ракет и БПЛА по Израилю

На Каспии состоялся парад скутеров и парусников по случаю праздника Новруз

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Программа Лалы Азерташ также снята с эфира

Актриса Узель Керимова: В столичном ресторане четверо зверски избили мужа моей подруги - ВИДЕО

Прекращена трансляция передач Хошгедем Хидаятгызы и Заура Кямала

Жестокая драка в ресторане Баку: Четверо задержаны, пострадавший может потерять зрение - ПОДРОБНОСТИ - ВИДЕО

МЧС призвало граждан соблюдать пожарную безопасность при разведении костров

Сегодня, 00:40

В Сумгайыте при разжигании новрузовского костра произошёл взрыв, 11 человек отравились дымом - ВИДЕО

Сегодня, 00:15

Иран начал новую волну операции и ударил по Димоне - ВИДЕО

21 / 03 / 2026, 23:43

Кир Стармер: Великобритания не разрешит США использовать авиабазу Акротири на Кипре

21 / 03 / 2026, 23:35

Трамп намерен привлечь сотрудников ICE к обеспечению безопасности американских аэропортов

21 / 03 / 2026, 23:20

СМИ: Сгоревшие в Бодруме яхты принадлежали экс-президенту SOCAR Trading - ВИДЕО

21 / 03 / 2026, 22:48

Умер Жука де Оливейра, доктор Альбьери из сериала «Клон»

21 / 03 / 2026, 22:37

Трамп заявил, что рад смерти экс-спецпрокурора США Роберта Мюллера

21 / 03 / 2026, 22:30

Спикер Палаты представителей Конгресса США: Первоначальная миссия по Ирану практически выполнена

21 / 03 / 2026, 22:14

Самолет British Airways летел с умершей на борту пассажиркой более 13 часов

21 / 03 / 2026, 22:06

С начала войны Иран выпустил 850 ракет и БПЛА по Израилю

21 / 03 / 2026, 21:57

Хакан Фидан: Конфликт в Персидском заливе не закончится раньше 2-3 недель

21 / 03 / 2026, 21:42

На Каспии состоялся парад скутеров и парусников по случаю праздника Новруз

21 / 03 / 2026, 21:17

КСИР заявил о начале 72-й волны атак на Израиль и базы США

21 / 03 / 2026, 20:57

Фицо призвал ЕС отказаться от «зеленой повестки»

21 / 03 / 2026, 20:42

На острове Ламу оказались тысячи новых автомобилей из-за конфликта вокруг Ирана

21 / 03 / 2026, 20:20

Блокада Ормузского пролива грозит снижением мирового экономического роста на 2,9%

21 / 03 / 2026, 19:57

СМИ назвали самую обстреливаемую страну Персидского залива в войне с Ираном

21 / 03 / 2026, 19:40

Моди в телефонном беседе с Пезешкианом осудил атаки на энергообъекты

21 / 03 / 2026, 19:24

Инициативу по безопасности Ормузского пролива поддержали более 20 стран

21 / 03 / 2026, 19:09
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40