SOCAR обсудила сотрудничество с Сомали в различных направлениях энергетического сектора

Президент SOCAR Ровшан Наджаф встретился с министром нефти и минеральных ресурсов Сомали Дахиром Широм Мохамедом.

Как сообщили в SOCAR, особо подчеркивалось, что встречи высокого уровня, состоявшиеся 12 февраля текущего года между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Сомали Хасаном Шейхом Мохамудом, создали благоприятную почву для сотрудничества между нашими странами в различных направлениях, в том числе в энергетическом секторе.

В ходе беседы были рассмотрены возможности сотрудничества в целях развития человеческого капитала в нефтегазовой сфере в Сомали, направленного для обучения студентов из этой страны в Бакинской высшей школе нефти, повышения знаний и опыта африканских специалистов в нефтегазовой сфере.

На встрече были обсуждены вопросы изучения возможного взаимодействия в различных направлениях энергетического сектора, в том числе в поисково-разведочных и трейдинговых направлениях, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Источник: АЗЕРТАДЖ