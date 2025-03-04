Министр экономики Микаил Джаббаров провел встречу в формате видеоконференции с министром экономики Сербии Адрияной Месарович.

На встрече было подчеркнуто развитие азербайджано-сербских отношений, политико-экономических связей, основанных на принципах взаимного уважения и надежного партнерства. Было отмечено, что между странами создана обширная договорно-правовая база, создающая прочную основу для расширения экономической повестки дня и реализации потенциала.

Стороны обсудили перспективы совместной деятельности, расширение сотрудничества в двусторонней торговле, инвестициях и промышленности, а также возможности укрепления экономического партнерства.