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AZAL возобновил рейсы в Москву - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова13:30 - Сегодня
AZAL возобновил рейсы в Москву - ОБНОВЛЕНО

AZAL возобновил рейсы в Москву после открытия воздушного пространства.

Авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) возобновила выполнение рейсов по маршруту Баку-Москва после открытия воздушного пространства над столицей России.

Как передает 1news.az, согласно сообщению пресс-службы AZAL, рейсы J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово) вылетели из Баку в 12:25 и 12:35 соответственно.

11:05

В связи с закрытием воздушного пространства над Москвой (Российская Федерация) наблюдаются задержки рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) по маршруту Баку - Москва - J2-807 (Внуково) и J2-181 (Домодедово).

Как сообщили в пресс-службе AZAL, в целях обеспечения безопасности полетов авиакомпания продолжает внимательно следить за ситуацией и будет регулярно информировать пассажиров о возможных изменениях, передает 1news.az.

Пассажиры задержанных рейсов обеспечиваются всем необходимым в соответствии с правилами авиакомпании, отметили в AZAL.

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