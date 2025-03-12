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ОАЭ выступили посредником в вопросе передачи послания Трампа Хаменеи

First News Media17:30 - Сегодня
ОАЭ выступили посредником в вопросе передачи послания Трампа Хаменеи

Советник президента ОАЭ по вопросам дипломатии Анвар Гаргаш в среду передаст главе МИД Ирана Аббасу Арагчи письмо президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи.

Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

«Советник президента ОАЭ по вопросам дипломатии сегодня днем встретится с министром иностранных дел Аббасом Арагчи, он везет в Иран письмо от Трампа», - приводит агентство ISNA слова дипломата.

Источник: РИА Новости

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