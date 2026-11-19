На борту круизного лайнера Caribbean Princess произошла вспышка неизвестного желудочно-кишечного заболевания: симптомы выявлены у более чем 100 пассажиров и 14 членов экипажа.

Как сообщает The New York Post, первые случаи заболевания зафиксировали 11 ноября, на четвёртый день 12-дневного круиза, начавшегося в американском Форт-Лодердейле.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), точная причина вспышки пока не установлена. Среди симптомов отмечаются диарея и рвота.

В общей сложности на борту находятся 2 936 пассажиров и 1 132 члена экипажа. Несмотря на вспышку заболевания, лайнер продолжает следовать запланированным маршрутом и должен вернуться во Флориду 23 ноября.