Спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о сближении позиций Вашингтона и европейских партнёров по урегулированию российско-украинского конфликта.

Как передаёт The Guardian, об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи «коалиции желающих» в Берлине.

По словам Кушнера, стороны добились дальнейшего прогресса, их позиции существенно сблизились, а детали будущих договорённостей постепенно проясняются. Он подчеркнул, что это особенно важно в преддверии следующего раунда переговоров.

Спецпосланник также отметил, что США не намерены заключать соглашения без учёта позиций Европы и Украины.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернэм, в свою очередь, заявил о продвижении в согласовании единого подхода западных стран к прекращению конфликта. По его мнению, достигнутое единство позволяет с осторожным оптимизмом смотреть на перспективы мирных переговоров.

Среди возможных дальнейших шагов Бернэм выделил достижение энергетического перемирия и возобновление экспорта зерна через Чёрное море.