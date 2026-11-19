Гражданка Азербайджана, объявленная в международный розыск, задержана в Турции и доставлена в Баку.

Как сообщили в Министерстве юстиции Азербайджана, речь идёт о Зиньят Сафаровой, местонахождение которой удалось установить в Турции при содействии правоохранительных органов этой страны.

Женщина обвиняется в присвоении 445 тыс. манатов, вверенных ей в 2019 году, когда она занимала должность директора ООО «RX.SƏRDAROĞULLARI HOLDİNQ» и фактически выполняла обязанности главного бухгалтера. Кроме того, ей вменяется легализация имущества, полученного преступным путём.

Обвинения предъявлены по статьям 179.3.2 и 193-1.3.2 Уголовного кодекса Азербайджана.

После переговоров между министерствами юстиции Азербайджана и Турции была достигнута договорённость об экстрадиции Сафаровой.

19 ноября сотрудники Главного управления международного сотрудничества Минюста и Пенитенциарной службы доставили её в Азербайджан. По решению суда женщина помещена в следственный изолятор.