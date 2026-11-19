Турция стала первой страной с боевым беспилотным истребителем на вооружении
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Турция первой в мире приняла на вооружение беспилотный истребитель Kizilelma.
Как передают турецкие СМИ, об этом сообщила компания Baykar, разработавшая аппарат.
В компании отметили, что Kizilelma является первым турецким беспилотным истребителем, созданным Baykar самостоятельно. Первые три аппарата, успешно прошедшие приёмочные испытания, уже переданы силам безопасности.
В Baykar подчеркнули, что благодаря этой поставке Турция стала первой страной в истории мировой авиации, принявшей на вооружение беспилотный истребитель.
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