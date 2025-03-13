Прокуратура Бельгии расследует коррупцию в Европарламенте

В четверг, 13 марта, несколько человек были арестованы для допроса в связи с причастностью к коррупции в Европейском парламенте. Полиция провела 21 обыск в Брюсселе, а также во Фландрии, Валлонии и Португалии, передает Reuters со ссылкой на прокуратуру Бельгии.

Имена и должности фигурантов не разглашаются, а прокуроры отказываются от дальнейших комментариев. Заявляется, что с 2021 года регулярно и «очень незаметно» происходили коррупция, подделка и использование фальшивых документов.

По словам прокуроров, это происходило «под видом коммерческого лоббирования и в разных формах, таких как вознаграждение за политические должности или чрезмерные подарки, такие как еда и расходы на проезд или регулярные приглашения на футбольные матчи».