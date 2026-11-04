В Ереване вновь задержали Самвела Карапетяна - ОБНОВЛЕНО

В Армении сотрудники СНБ увезли с собой лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна, сообщает news.am.

Сегодня с раннего утра следователи Следственного комитета провели обыски в домах Самвела Карапетяна и руководителя парламентской фракции блока «Сильная Армения» Нарека Карапетяна.

Также сообщается о задержании члена Совета директоров "Элсетей" Вардана Макаряна. О задержании Макаряна, который ранее руководил аппаратом Сержа Саргсяна, а также был врио руководителя аппарата Армена Саркисяна сообщает MakaryanNews. Мужчину задержали в ходе обысков в домах Карапетянов и связанных с ними лиц.

09:55

Следователи Следственного комитета Армении с раннего утра проводят обыски в домах лидера партии «Сильная Армения» Самвела Карапетяна и главы одноименной парламентской фракции Нарека Карапетяна.

Об этом сообщают армянские СМИ.

Обыски также проходят по другим адресам, связанным с семьей Карапетянов.

Отметим, что Самвел Карапетян попал в поле зрения правоохранительных органов 17 июня 2025 года. Вот уже 1,5 года он находится под арестом (в настоящее время под домашним арестом), а дело рассматривается в Антикоррупционном суде.