В Баку изъяты крупные партии опиума и марихуаны - ВИДЕО

В результате успешной операции, проведенной сотрудниками Бинагадинского районного управления полиции столицы, задержаны двое подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств - 29-летний Ибрагим Сарманов и 25-летний Кямран Муталлимов.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана, в ходе обыска у них было обнаружено и изъято около 8 кг опиума и марихуаны.

В ходе другой операции сотрудники полиции задержали 29-летнего Орхана Джаббарова. При обыске у него было обнаружено около 4 кг марихуаны, опиума и 130 таблеток психотропных веществ.

Отметим, что с начала текущего года в Бинагадинском районе в рамках следственных мероприятий было выявлено 35 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. В общей сложности изъято 22 кг различных наркотиков. По всем фактам возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

Помимо этого, полиция Бинагадинского района с начала года проводит профилактические мероприятия по выявлению незаконного оружия. В результате были обнаружены и изъяты 21 единица огнестрельного оружия, 172 патрона различного калибра и 2 ручные гранаты.