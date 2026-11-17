Папа Римский Лев XIV получил удар четками в область глаза во время прибытия на заключительную мессу в рамках визита в Перу.

Понтифик потер глаз, но продолжил приветствовать собравшихся, сообщает Reuters.

Инцидент произошел в понедельник на авиабазе в Лиме. Лев XIV ехал на папамобиле, когда кто-то из толпы бросил в его сторону предмет, предположительно четки.

На фотографиях и видеозаписях момента видно, как после удара понтифик потирает глаз.

По данным агентства, признаков травмы не было. Папа продолжил путь и позднее поблагодарил перуанцев за гостеприимство во время шестидневного визита в страну, которую назвал своей родиной.

Как передает Reuters, во время 12-дневной поездки по Южной Америке верующие регулярно бросали в сторону Льва XIV различные предметы, когда он передвигался среди толпы на папамобиле. Понтифик обычно успевал их поймать: среди таких подарков были плюшевые игрушки и флаги. Однажды он остановился, чтобы принять пиццу, предложенную ему жителями Чикаго во время аудиенции на площади Святого Петра в Риме.

Поездка Льва XIV по Южной Америке проходила с 6 по 17 ноября. Понтифик посетил Уругвай, Аргентину и Перу.

В Чиклайо, где он ранее служил, на мессу под открытым небом собрались около 500 тыс. человек.

Источник: РБК