Три человека погибли в результате крушения самолета в районе Северного края национального парка Гранд-Каньон в американском штате Аризона.

Об этом сообщила пресс-служба особо охраняемой природной территории в социальной сети X.

«Служба национальных парков обнаружила упавший самолет неподалеку от Северного края национального парка Гранд-Каньон. Обломки самолета нашли сотрудники Национальной парковой службы. <...> Выживших нет», — говорится в публикации.

Причины происшествия будут расследованы Национальным советом по безопасности на транспорте при поддержке Службы национальных парков.