Война с Ираном не станет очередным затяжным конфликтом для Вашингтона, американские власти не допустят, чтобы это противостояние продолжалось еще два года.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы сказали американскому народу, что больше не будем ввязываться в бесконечные войны. Да, президент [США Дональд Трамп] счел необходимым уничтожить ядерную программу [Тегерана], и да, иранская ядерная программа представляет собой угрозу для Соединенных Штатов. Однако мы не допустим, чтобы это (конфликт с Ираном - прим. ТАСС) превратилось в обязательство [для США] на 10 или 15 лет, или, честно говоря, даже на два года", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

"Мы не останемся там навечно. Мы обещали, что не будем этого делать. И я абсолютно уверен, что президент выведет нас из этого с великолепными результатами", - добавил Вэнс.