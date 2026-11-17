Мирное соглашение по Украине должно предусматривать не только урегулирование отношений между Москвой и Киевом, но и формирование новой архитектуры безопасности России и Европы.

Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в комментарии агентству Anadolu после министерской встречи ЕС по вопросам межрегиональной безопасности в Брюсселе.

"Мир между Россией и Украиной не будет миром только между этими двумя странами. Это будет мир также и между Европой и Россией. Поэтому необходимо очень четко обсудить, какой будет новая архитектура безопасности и мира между Европой и Россией", — сказал он.

По словам Фидана, стороны до последнего времени не раскрывали подробно свои позиции по этому вопросу, ограничиваясь общими идеями. "Но теперь пришло время постепенно переходить к конкретному обсуждению этих вопросов о том, какой будет новая архитектура европейской безопасности, направленная на прекращение противостояния между Россией и Европой. У нас есть серьезные соображения по этому поводу, и мы выступаем с предложениями к сторонам на этот счет", — отметил Фидан.

Он подчеркнул, что главным препятствием на пути урегулирования украинского конфликта остается территориальный вопрос. Также, по словам Фидана, возможное мирное соглашение "должно также определить линию соприкосновения сторон и предусмотреть гарантии безопасности".

Фидан также заявил, что в числе обсуждаемых в контексте мирного урегулирования вопросов есть "восстановление Украины, дальнейшая судьба антироссийских санкций и замороженных российских активов".