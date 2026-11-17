В Индонезии зафиксировали землетрясение магнитудой 6,6.

Об этом сообщили в Геологической службе США (United States Geological Survey, USGS).

Согласно данным сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 21:11 по всемирному координированному времени. Эпицентр землетрясения располагался в 151 километре от индонезийского города Туал, где проживают примерно 89 тысяч человек. Очаг сейсмической активности находился на глубине 35 километров.

Данные о пострадавших, погибших или разрушениях отсутствуют.