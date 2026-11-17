Стали известны некоторые подробности обнаружения тел двух человек в доме в Шамкире, произошедшего накануне.

Как стало известно 1news.az, в ходе предварительного расследования были установлены обоснованные подозрения в том, что Рафи Мустафаев (1968 г.р.) в собственном доме в селе Варлы Хаят убил женщину, с которой состоял в неофициальных отношениях.

Так, в доме было обнаружено тело жительницы города Шамкир Ясемен Сулеймановой (1986 г.р.) со следами насилия.

Предполагается, что Р.Мустафаев покончил с собой после того, как лишил женщину жизни.

Тела обоих лиц переданы в соответствующую судебно-медицинскую экспертизу.

По данному факту в Прокуратуре Шамкирского района возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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