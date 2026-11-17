Американская авиакомпания United Airlines столкнулась с масштабным техническим сбоем, в результате которого были задержаны вылеты самолётов в аэропортах США.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Associated Press, инцидент произошёл в понедельник, 16 ноября.

Авиакомпания первоначально сообщила о масштабном сбое в работе своих систем и принесла извинения пассажирам за доставленные неудобства.

Технические неполадки затронули отправляющиеся рейсы. При этом самолёты, уже находившиеся в воздухе, а также рейсы регионального подразделения United Express продолжили работу в обычном режиме.

По данным американских СМИ, проблема могла быть связана с системой расчёта массы и центровки воздушных судов, необходимой для безопасного выполнения полётов.

Впоследствии United Airlines объявила об устранении неисправности и возобновлении нормальной работы систем.

Инцидент произошёл спустя несколько дней после масштабного сбоя в системе Федерального управления гражданской авиации США (FAA), который привёл к временной остановке вылетов по всей стране.

При этом подтверждений связи между двумя происшествиями нет.