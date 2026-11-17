Американский план по будущему Украины после завершения конфликта предусматривает три основных направления, среди них — гарантии безопасности, перспектива вступления страны в Евросоюз и комплексная программа экономического восстановления, сообщил зять и спецпосланник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер в соцсети X.

«В течение последнего года <...> мы добились значительного прогресса в реализации этого видения, опираясь на три ключевых направления», — отметил Кушнер.

В качестве первого направления спецпосланник выделил предоставление Украине надежных гарантий безопасности.

Вторым он назвал перспективу вступления страны в Евросоюз.

Третий пункт предполагает реализацию комплексной программы по развитию экономики Украины после завершения боевых действий, разработанную совместно с европейскими партнерами, Всемирным банком и другими организациями, написал Кушнер.

Он также подчеркнул, что любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной.

Источник: РБК