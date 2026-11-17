Танкер подвергся нападению у побережья Омана, после чего на борту судна вспыхнул пожар.

Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, инцидент произошел в 7 морских милях к северу от города Хасаб (Оман). Согласно информации, полученной от третьей стороны, танкер, следовавший через Ормузский пролив, подвергся атаке и потерял ход. В результате происшествия в машинном отделении начался пожар.

В UKMTO уточнили, что все члены экипажа находятся в безопасности.