Чахаршанбе-Сури в Иране: 8 погибших, почти тысяча раненых

Число жертв во время предновогодних празднований Чахаршанбе-Сури в Иране выросло до 8 человек, еще 957 человек получили ранения разной степени тяжести, передает иранское агентство ISNA со ссылкой на главу Организации по чрезвычайным ситуациям Бабака Йектапараста.

Ранее иранские СМИ сообщали о шести погибших.

«С 1 по 28 эсфанда (с 19 февраля по 17 марта - ред.) в результате инцидентов, связанных с Чахаршанбе-Сури, погибло 6 человек, еще двое скончались сегодня вечером», - приводит агентство слова Йектапараста.

Иранское госагентство IRNA также отмечает, что в ходе празднований в исламской республике число пострадавших выросло до 957 человек.

Источник: РИА Новости