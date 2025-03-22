Азербайджан увеличил доходы от экспорта удобрений почти на 72%

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал удобрения на сумму 10,929 млн долларов, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За отчетный период Азербайджан также экспортировал удобрения на сумму 36,154 млн долларов, что на 71,8% больше, чем год назад.

Импорт удобрений в прошлом году составил 0,26% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,76% от общего экспорта.