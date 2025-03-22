 Азербайджан увеличил доходы от экспорта удобрений почти на 72% | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Азербайджан увеличил доходы от экспорта удобрений почти на 72%

First News Media20:20 - Сегодня
Азербайджан увеличил доходы от экспорта удобрений почти на 72%

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал удобрения на сумму 10,929 млн долларов, что на 24,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

За отчетный период Азербайджан также экспортировал удобрения на сумму 36,154 млн долларов, что на 71,8% больше, чем год назад.

Импорт удобрений в прошлом году составил 0,26% от общего импорта Азербайджана, а экспорт - 0,76% от общего экспорта.

Поделиться:
173

Актуально

Общество

В Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность

Общество

Государственное морское и портовое агентство выступило с предупреждением в ...

Общество

По инициативе Лейлы Алиевой в Хызинском районе для детей состоялось торжество по ...

Политика

Президент Туркменистана ознакомился с азербайджанским стендом - ФОТО

Экономика

Азербайджан увеличил расходы на импорт табака почти на 20%

Азербайджан увеличил выручку от экспорта алкогольной продукции почти на 11%

Азербайджан увеличил доходы от экспорта удобрений почти на 72%

Азербайджан увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции более чем на 14%

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Германия увеличила прямые инвестиции в Азербайджан почти втрое

Обсуждено расширение сотрудничества с корпорацией ExxonMobil - ФОТО

SOCAR подписал меморандум с Union Energy о совместной разведке ИЭЗ в Израиле

Франция увеличила прямые инвестиции в Азербайджан в 25 раз

Последние новости

Эрдоган обвинил оппозицию в попытках напасть на полицейских

Сегодня, 22:40

В Турции на фоне протестов заблокировали аккаунты оппозиционеров в X

Сегодня, 22:30

Государственное морское и портовое агентство выступило с предупреждением в связи с ветреной погодой

Сегодня, 22:20

Трамп хочет «Золотой купол», способный защитить всю территорию США

Сегодня, 22:10

Азербайджан увеличил расходы на импорт табака почти на 20%

Сегодня, 22:00

Трамп пообещал защитить американские нефтегазовые компании от экологических сборов

Сегодня, 21:38

Азербайджан увеличил выручку от экспорта алкогольной продукции почти на 11%

Сегодня, 21:09

ЦБ Турции провел интервенции для поддержания курса лиры

Сегодня, 20:43

Азербайджан увеличил доходы от экспорта удобрений почти на 72%

Сегодня, 20:20

США за один день продали 1000 «золотых виз» на $5 млрд

Сегодня, 19:50

Азербайджан увеличил расходы на импорт фармацевтической продукции более чем на 14%

Сегодня, 19:23

Французская полиция ранила трех участниц мирной акции на Гваделупе

Сегодня, 18:54

Эмин Агаларов посвятил пост годовщине трагедии в «Крокус Сити Холле» - ФОТО

Сегодня, 18:32

Денежные переводы из Франции в Азербайджан выросли почти на 90%

Сегодня, 18:19

Сборная Азербайджана сегодня встретится с командой Гаити

Сегодня, 17:45

В Нахчыване произошло массовое отравление донером

Сегодня, 17:24

Мэра Стамбула Имамоглу допрашивали пять часов

Сегодня, 17:04

Президент ФРГ подписал поправки для увеличения госдолга на оборону страны

Сегодня, 16:40

В Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность

Сегодня, 16:06

Нетаньяху отдал приказ атаковать десятки целей «Хезболлы» в Ливане

Сегодня, 15:45
Все новости
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС
1news TV

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

До Новруза остаются считанные дни, и вся страна активно готовится к одному из самых любимых праздников весны. Представляем вашему вниманию опрос,18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

23 / 01 / 2025, 15:25