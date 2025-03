В МИД Азербайджана поздравили Пакистан с национальным праздником

В Министерстве иностранных дел Азербайджана поздравили Пакистан с национальным праздником.

Соответствующая публикация размещена на странице внешнеполитического ведомства в соцсети Х.

"Поздравляем братский и дружественный народ Пакистана и его правительство с Национальным днем!", - говорится в публикации.

We congratulate the brotherly and friendly people of Pakistan and its government on the occasion of the National Day of Pakistan!



Pakistan Zindabad! 🇦🇿🇵🇰@ForeignOfficePk pic.twitter.com/nwhECdnXb8 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 23, 2025