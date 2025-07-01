Послу Азербайджана в РФ вручена вербальная нота

В МИД России послу Азербайджана Рахману Мустафаеву вручена вербальная нота.

Об этом сообщает российский МИД.

Сообщается, что Мустафаева принял замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Послу был заявлен протест в связи с последними «недружественными действиями» Баку.

Российская сторона в ноте указала о необходимости освобождения из-под стражи задержанных в Баку российских сотрудников «Спутник-Азербайджан» Игоря Картавых и Евгения Белоусова.

По ситуации с недавним задержанием в Екатеринбурге граждан РФ, выходцев из Азербайджана, было подчеркнуто, что предпринятые российскими правоохранительными органами следственные действия «осуществлялись в соответствии с законодательством России в рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений на территории России, в т.ч. против граждан Азербайджана».