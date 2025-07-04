Германская разведка: Россия расширяет применение химоружия в Украине

По сведениям западных спецслужб, Россия усиливает применение химического оружия в Украине.

«Использование слезоточивого газа и хлорпикрина российскими войсками стало стандартной практикой и широко распространено», - говорится в совместном сообщении Федеральной разведслужбы Германии (BND) и двух нидерландских спецслужб -военной разведки MIVD и службы разведки и безопасности AIVD, обнародованном сегодня.

Хлорпикрин, известный также как трихлоронитрометан, является боевым отравляющим веществом из группы легочных отравляющих веществ. В Первую мировую войну он использовался под названием «Grünkreuz-1» («Зеленый крест-1»), поскольку снаряды с этим веществом маркировались зеленым крестом.

В сообщении трех разведслужб отмечается, что в закрытых помещениях высококонцентрированный хлорпикрин может быть смертельно опасен, и его использование является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии, которая безоговорочно запрещает применение этого легочного отравляющего вещества. Данную конвенцию нарушает и применение слезоточивого газа.

По наблюдениям BND, MIVD и AIVD, руководство России и ее войска радиационной, химической и биологической защиты активно поддерживают и способствуют применению этого запрещенного вещества.

Кроме того, Россия серьезно инвестирует в свою программу химических вооружений, расширяя исследования и привлекая новых ученых.

По данным министерства обороны Украины, Россия в ходе войны в Украине уже более 9 000 раз применяла химические вещества против украинских войск, и как минимум три смерти напрямую связаны с воздействием химического оружия.

Косвенно применение химического оружия Россией приводит к гораздо большему числу жертв, поскольку оно вынуждает украинских солдат покидать укрытия, после чего они подвергаются обстрелу обычными боеприпасами и погибают.

Источник: DW