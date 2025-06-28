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Марков выразил обеспокоенность гибелью азербайджанцев в Екатеринбурге

First News Media21:55 - Сегодня
Марков выразил обеспокоенность гибелью азербайджанцев в Екатеринбурге

Ужасно, что при задержании мирных жителей, которые не оказали никакого сопротивления, погибли два человека.

Как передает АПА, об этом заявил директор Российского института политических исследований, известный политолог Сергей Марков, комментируя массовые аресты азербайджанцев правоохранительными органами в Екатеринбурге и в отношении наших соотечественников.

Он отметил, что возмущение азербайджанской стороны логично.

"Два человека погибли при задержании гражданских лиц, которые не оказали никакого сопротивления, три человека находятся в реанимации-это ужасно. Это не должно быть так. Возмущение тоже имеет смысл, мы ждем точного расследования, официальных объяснений и наказания виновных", - подчеркнул российский политический эксперт.

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