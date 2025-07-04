Погода на субботу: В Баку ожидаются кратковременные дожди

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на субботу, 5 июля.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Однако утром и вечером в некоторых районах полуострова возможны кратковременные дожди. Ожидается северо-западный ветер, временами усиливающийся.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днём 25-28° тепла. Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днём - 50-55%.

В районах Азербайджана ожидается дождливая погода, начиная с горных районов, местами возможны грозы. В отдельных местах кратковременные дожди могут носить ливневый характер и быть интенсивными, возможен град. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Местами западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днём 28-32° тепла, в горах ночью 5-10° тепла, днём 12-17° тепла.