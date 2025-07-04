Трамп о разговоре с Путиным: Прогресса нет

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным не достиг прогресса в вопросе прекращения войны РФ в Украине.

«Это был довольно долгий разговор, мы говорили о многих вещах, включая Иран, а также, как вы знаете, о войне с Украиной. И я не в восторге», - заявил американский лидер. «Я не достиг с ним (Путиным. - Ред.) никакого прогресса», - добавил Трамп.

Кроме того, американский лидер выступил с утверждением, что США продолжают поставки вооружений Киеву. «Мы даем оружие, мы работаем с ними (украинцами. - Ред.) и пытаемся им помочь», - заявил он.

«Знаете, Байден опустошил всю нашу страну, давая им оружие, а мы должны быть уверены, что у нас самих его достаточно», - резюмировал Трамп.

Источник: DW