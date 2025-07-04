Армянский депутат: Вместо строительства оборонительных рубежей Оганян построил дом на Севане

Вместо того, чтобы построить оборонительные рубежи, человек построил дом на Севане (азербайджанское название Гёйча – ред.), засыпав траншеи консервами.

Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян, ссылаясь на ходатайство о возбуждении публичного уголовного преследования в отношении экс-министра обороны страны Сейрана Оганяна, ныне возглавляющего парламентскую фракцию оппозиционного блока «Армения».

«По словам генерального прокурора, который в настоящее время представляет ходатайство в Национальном собрании о лишении депутата, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна неприкосновенности, Оганян построил дом на Севане на захваченном участке земли за счет откатов через ответственных за капитальное строительство Министерства обороны. Он сделал это в годы, предшествовавшие апрельской войне.

Вот почему некоторые хотят предотвратить раскрытие этих и других преступлений с помощью переворота», — написал он.

Источник: News.am