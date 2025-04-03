В Баку обсудят развитие ЮГК и перспективы зеленой энергии

Завтра в Баку состоятся 11-е заседание Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 3-е заседание Консультативного совета по зеленой энергии.

Как сообщает 1news.az, в мероприятии примут участие представители 24 стран, включая Азербайджан и Евросоюз, а также 7 международных финансовых институтов и 42 энергетические компании.

На встрече обсудят эксплуатацию и развитие ЮГК, а также перспективы зеленой энергетики и энергетических коридоров. В рамках заседаний пройдут встречи министров Азербайджана, Турции, Грузии и Болгарии по вопросам передачи и торговли зеленой энергией, а также неформальное заседание руководящего комитета Каспийско-Черноморско-Европейского зеленого энергетического коридора.

В ходе мероприятия планируется подписание документов о сотрудничестве в энергетической сфере. По итогам заседаний состоится пресс-конференция.