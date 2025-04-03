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В МИД РФ надеются, что обществу Армении разъяснят выгоды от членства в ЕАЭС и объем потерь

First News Media10:45 - Сегодня
В МИД РФ надеются, что обществу Армении разъяснят выгоды от членства в ЕАЭС и объем потерь

Находиться одновременно в ЕАЭС и ЕС невозможно, но дело за Арменией, ей решать где лучше быть, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Мы убеждены в том, что невозможно быть одновременно в двух разнонаправленных объединениях, как ЕАЭС и Евросоюз», - сказал Галузин.

Он подчеркнул, что ЕАЭС является объединением равноправных государств, а ЕС - это структура, в которой «царит палочная дисциплина, подчиненная антироссийским нарративам, задаваемым оторвавшимися от реалий брюссельскими бюрократами».

«Дело за официальным Ереваном решать, где лучше быть. Мы надеемся, что армянскому обществу будут разъясняться все выгоды от членства в ЕАЭС и масштабы потерь от разрыва с ЕАЭС с тем, чтобы у армянского общества было объективное представление о реальности», - отметил замминистра.

Галузин добавил, что Армения является суверенным государством, которое самостоятельно выбирает вектор своего развития.

Парламент Армении 26 марта принял во втором и окончательном чтении законопроект о намерении страны вступить в Евросоюз, хотя само объединение не предлагало стране членство, а оппозиция назвала документ юридически абсурдным.

Напомним, законопроект о начале процесса вступления в ЕС выдвинул ряд общественных и политических организаций, собрав для него 60 тыс. подписей граждан страны (Конституция Армении разрешает парламенту рассматривать законопроекты, предлагаемые гражданским обществом, для этого нужно собрать не менее 50 тыс. подписей). Ранее премьер-министр Никол Пашинян пояснял, что этот шаг не означает автоматического вступления Армении в ЕС, так как подобное решение должно быть вынесено на референдум. Позже он заявил, что Армения «неплохо себя чувствует» в ЕАЭС, заинтересована в углублении отношений с Ираном, но в то же время «определенная и чувствительная часть народа» хочет иметь европейский выбор для будущего страны.

Комментируя решение правительства Армении, в Кремле заявили, что невозможно быть одновременно участником Евразийского экономического союза и ЕС. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук заявил, что Россия рассматривает обсуждение законопроекта как начало выхода Еревана из ЕАЭС.

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