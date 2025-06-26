«Сегодня Азербайджан является одной из тех стран, которая сама определяет свою судьбу, ни от кого не зависит и не будет зависеть, открыто говорит свое слово и проводит независимую политику. То есть наша страна независима в подлинном смысле этого слова, потому что она способна вести независимую политику, и именно наш военный потенциал, в первую очередь, дает нам эту силу».

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Символ чести, мужества, доблести и Великой Победы – сегодня Азербайджан торжественно отмечает День Вооруженных сил.

Азербайджанская армия сегодня по праву считается самой сильной в регионе и одной из самых сильных в мире.

Весь мир стал свидетелем мощи Азербайджанской армии — ее высокой боеспособности, железной дисциплины, непоколебимого патриотизма и оснащенности современным высокотехнологичным арсеналом.

Основы Национальной армии Азербайджана были заложены 26 июня 1918 года - дня, ставшего символом воинской доблести и начала славной военной истории независимого Азербайджана.

В декларации независимости Азербайджанской Демократической Республики, принятой 28 мая 1918 года, отмечалось, что Азербайджан должен «иметь сильную армию, создать собственные вооруженные силы для того, чтобы защищаться от вторжений извне и обезвреживать врагов внутри страны. Потому что государственность страны, не имеющей самостоятельной армии, всегда будет находиться под угрозой».

С падением Первой Республики и расформированием Национальной армии, несмотря на упорные усилия, Советам не удалось сломить сложившиеся на протяжении истории военные традиции Азербайджана.

Ярким доказательством тому стал беспримерный героизм и отвага сынов Азербайджана, которым удалось добиться успехов в военной профессии и пройти достойный и славный воинский путь, в том числе и на полях сражений Второй мировой войны.

В послевоенный период и до 1969 года союзное руководство все еще предвзято относилось к подготовке военных кадров в Азербайджане.

Строительство армии и подготовка офицерских кадров вышли на первый план только после того, как республику возглавил Общенациональный лидер Гейдар Алиев - численность азербайджанцев в военных училищах стала неуклонно расти. Придавая большое значение развитию военного образования и подготовке профессиональных офицеров для Национальной армии, Гейдар Алиев начинает изыскивать пути для облегчения получения высшего военного образования азербайджанцами.

Великий лидер добивается приема азербайджанских юношей в Бакинское высшее общевойсковое командное училище и Бакинское высшее Военно-морское училище, а также в другие военные учебные заведения СССР на льготных условиях, а в 1973 году - открытия в Азербайджане военного лицея имени Джамшида Нахчыванского.

Таким образом, Гейдар Алиев за 20 лет до обретения Азербайджаном независимости сумел создать необходимую базу для подготовки национальных военных кадров на самом высоком уровне. И действительно, эта военная школа стала крепкой базой для подготовки национальных военных кадров и возрождения Азербайджанской армии после восстановления государственного суверенитета.

Усиление Азербайджанской армии продолжилось и в период независимости. В 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев по требованию народа вернулся к власти и положил начало новому этапу процесса формирования сильной и дисциплинированной Армии. 22 мая 1998 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев подписал Указ, согласно которому 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил Азербайджана…

Президент Ильхам Алиев, продолжая дело великого лидера, ставит усиление Азербайджанской армии в число важнейших приоритетов государства. Сегодня Национальная армия Азербайджана, играя большую роль в укреплении независимости и превращении страны в центр геополитической силы в регионе, по праву считается одной из сильнейших в мире.

Вооруженные чилы сзербайджана – сегодня это надежный оплот безопасности и несокрушимый гарант государственной стабильности. Это воплощение несгибаемого духа, истинного патриотизма и высокой чести. Армия становится серьезной школой жизни и выполнения гражданского долга для юношей, которые на военной службе закаляются, превращаясь в мужественных, доблестных защитников Родины.

Ярчайшим показателем высокой боеготовности Вооруженных сил Азербайджана, отваги, героизма, патриотизма наших доблестных солдат и офицеров стала Великая Победа в священной Отечественной войне, которая вошла в военную историю как война XXI века, продемонстрировав всему миру нашу силу и мощь.

Сегодня в военных школах передовых стран мира изучается операция «Железный кулак», блестяще проведенная Азербайджанской армией под руководством Президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Сегодня военный потенциал и боеспособность нашей армии неуклонно растут, укрепляя уверенность в завтрашнем дне. Ведь основа могущества любого независимого государства - это сильная армия, способная надежно защитить Родину и народ от любых угроз. Именно такой - сильной, современной, непобедимой - является сегодня Азербайджанская армия.

Отдавая дань глубокого уважения защитникам Отечества, низко склоняя головы перед светлой памятью шехидов, отдавших свои жизни за Родину, сегодня наш народ с гордостью и особым чувством отмечает День Вооруженных сил.

Это день нашей славной и доблестной Армии - армии, которая во имя справедливости и национальной чести доказала всему миру, что Карабах - это Азербайджан!