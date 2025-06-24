Женщины и подростки стали жертвами атак со шприцами во Франции - ФОТО

Fête de la Musique – одно из самых ожидаемых и радостных событий французского лета, превращающее города в гигантские концертные площадки.

Однако за всей эйфорией скрывалась тревожная картина: по всей Франции, от Парижа до Меца, были зафиксированы десятки нападений со шприцами.

В общей сложности 145 человек, по данным Министерства внутренних дел, сообщили, что стали жертвами неожиданных атак с инъекциями. Французская полиция уже задержала 12 подозреваемых.

Таким образом, инциденты, зарегистрированные в ночь с субботы на воскресенье, потрясли всю страну. Только в столице, где толпа на улицах была названа как «беспрецедентная», подтверждено не менее 13 случаев. Власти сообщают, что более дюжины пострадавших на данный момент – женщины и несовершеннолетние девочки – были госпитализированы. Некоторые указали на резкое ухудшение самочувствия после укола: головокружение, дезориентация, потеря сознания.

К сожалению, пока все еще остается неясным, были ли это вещества, используемые при так называемых «изнасилованиях на свиданиях» - таких как рогинпол или ГОМК.

«Министерство относится к этому очень серьезно. Проводятся токсикологические тесты, и расследование продолжается», - заявил представитель МВД. Особенно остро атаки проявились в городе Мец, где были арестованы двое мужчин. По словам мэра Франсуа Гросдидье, 17 девушек в возрасте от 14 до 20 лет заявили о нападениях. Один из предполагаемых преступников был опознан на записи камер и задержан.

Стоит отметить, что происходящее - не единичный случай. В 2022 году Франция уже сталкивалась с волной аналогичных атак: тогда сообщалось о более чем 400 жертвах, 80% из которых были молодыми женщинами. Подозреваемые действовали в клубах, на концертах и фестивалях, и мотивы их действий до сих пор остаются неясными — от хулиганства до возможных сексуальных преступлений.

На фоне инъекционных атак в день фестиваля был задержан 371 человек по разным обвинениям. Среди них — 90 в Париже. Отдельные инциденты сопровождались насилием: так, 17-летний подросток был найден с ножевыми ранениями в нижнюю часть живота и экстренно госпитализирован.

Источники: CNN, euronews

Джамиля Суджадинова