Трамп призвал «вышвырнуть как собаку» журналистку CNN

Президент США Дональд Трамп призвал вышвырнуть журналистку телеканала CNN Наташу Бертран «как собаку» за ее критику ударов по ядерным объектам Ирана.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети.

«Ей следует немедленно объявить выговор, а затем вышвырнуть «как собаку». Ей нельзя позволять работать в фейковых новостях CNN. Именно такие люди, как она, разрушили репутацию некогда великого телеканала. Увольте Наташу!» — написал он.

По его словам, Бертран солгала, говоря о том, что удары по Ирану не принесли результата. По мнению президента, американские войска «отлично справились со своей работой», добившись «полного уничтожения» ядерных объектов.

Источник: Лента.ру