В «Зеленом театре» прошла концертная программа «Ритмы Гваделупе и Азербайджана» - ФОТО

В "Зеленом театре" в Баку состоялась концертная программа "Ритмы и танцы Гваделупе и Азербайджана".

Как сообщает Report, концерт состоялся при организации Бакинской инициативной группы.

Руководитель БИГ Аббас Аббасов сказал, что организация провела около 30 концертных программ в зарубежных странах:

"Концертная программа сегодня впервые проходит в Баку, в прекрасном "Зеленом театре". БИГ продолжает борьбу с колониализмом не только с политической, но и с научной и культурной стороны".

Национальный координатор отделения FID в Гваделупе Жан-Жакоб Бисеп выразил благодарность БИГ за создание условий для представления культуры его страны в Азербайджане.

На вечере ритм-группы Lakou Veranda и "Натиг" из Гваделупе выступили с обширной программой. Танцевальная композиция, представленная группой "Мирвари", добавила вечеру особый колорит.

Совместная культурная программа двух стран была встречена зрителями с большим энтузиазмом.