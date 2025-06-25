Белый дом: Ядерные материалы Ирана погребены под десятками метров обломков

США не располагают какой-либо разведывательной информацией, которая указывала бы на то, что Иран смог вывезти уран со своих ядерных объектов до того, как американские войска нанесли по ним удары.

Как передает ТАСС, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Могу сказать, что у Соединенных Штатов нет никаких указаний на то, что обогащенный уран был перемещен до удара, - сказал она в ответ на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News. - Он погребен под обломками благодаря успеху нанесенных в субботу вечером ударов".